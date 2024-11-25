İmamoğlu: Seçimi iktidar kazanamaz kaybedeceksek bizler kaybederiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da CHP il başkanları toplantısında konuştu: “Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz.”

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

* 22 yılda bu milletin sorununu çözemeyen bu akıl 200 yıl geçse gene çözemez. Hatta her seferinde insanlarımızı perişan eder. Hatta gerçekten bu ülkenin bölünmesine yol açacak tahribatı yüksek bir sonuca doğru bu ülkeyi taşıyabilirler.

* Milletimiz bu gerçeği görüyor ve bize “Bu iktidardan bize hayır yok ama acaba size güvenebilir miyiz?” diye soruyor. Bu yetkiyi ilk fırsatta bize vermek istiyor. Milletin bu talebini, bize duyulan bu talebi artırmak hepimizin boynunun borcu.

* Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü bir aile olduğumuz hissettirdiğimizde bu millet bize oy vermeye hazır ve nazırdır. Bunları yapmazsak milletin umutlarını net olarak boşa çıkartırız.

* Ülke öyle ağır şartlar altındaki önümüzdeki seçimi iktidarın kazanamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybetmemizin tek sebebi vardır, basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir.

* Halbuki CHP’nin her ferdi çalışkanlığı erdemi ve adaletiyle öne çıkar ve çıkmalıdır. Cumhuriyetimizin 101’inci yılda ülkemizin özgürlüğünü, bağımsızlığını ilk günde kazandığı korunması ve geliştirilmesi için CHP’nin sorumluğu devam etmektedir.

‘İktidar kayyımlarla millete meydan okuyor’

* Milletin iradesinin üstünde irade tanımadık, tanımayacağız. İktidar millettin seçtiği belediye başkanlarına karşı açılan siyasi davalarla, kayyım uygulamalarıyla açıkça millete meydan okumaktadır. Hem de bir avuç insanla, pervasızca. Atadığı kayyımlar göğsünü gere gere sanki bir seçim kazanmışcasına 86 milyon insana meydana okumaktadır. Bu meydan bugün Esenyurt’ta okunur, yarın vatanın başka bir sathında. Çünkü tek amaçları var koltuk sevdası, başka dertleri yok. O yüzden kayyım uygulamalarına karşı direncinizi ve duruşunuzu yükseltin.

‘Tek amaçları milletin iradesini gasp etmek’

* Önümüzdeki seçimlerde tecelli edecek millet iradesini dahi bugünden engellemeye çalışmaktadırlar. Açılan davalarla, insanlarımızı siyasi yasaklı hale getirmekle, davaları dahil olmakla, hakimini değiştirmekle, davaya bir gün kala savcısının raporlu olmasına varıncaya kadar zaman kazanmaya yönelik adımlarda görüyoruz ki tek amaçları var milletin iradesini gasp etmek.

‘Hata varsa kendi içimizde çözüm bulmalıyız’

* Çok çalışmalıyız, milletin huzuruna nitelikli şekilde çıkmalıyız. Milletin kararının geçerli olduğunu bu ülkeye tekrar ispat etmeliyiz. Bireysel ihtiras ve çıkarlara asla izin vermeyin. Hata varsa kendi içimizde çözüm bulmalıyız. Esenyurt’a vermiş olduğunuz katkı ve destek için yürekten teşekkür ediyorum.