İmamoğlu ‘Kar yağışında en yoğun gün bugün’ diyerek uyarılarını sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bugün kar yağışının en yoğun olacağı gün” dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, kar yağışının dün gece ve sabaha karşı özellikle şehrin batısındaki ilçelerde yoğunlaştığını belirtti.

Gün boyu anlık yağışlarla görüş mesafesinin azalacağını ve bunun trafiği etkileyebileceğini kaydeden İmamoğlu tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

“Vatandaşlar zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmasın” diye uyaran başkan, dışarı çıkanların toplu taşıma araçlarını tercih etmesini istedi.

Metro seferlerinin gece 02:00’ye kadar, metrobüslerin 24 saat boyunca çalışacağını hatırlatan İmamoğlu, vapurların da an itibariyle seferlere devam ettiğini duyurdu.

İmamoğlu kar yağışının yarın öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceğini sözlerine ekledi.