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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, İstanbul’u 2036 olimpiyatlarına hazırlayacak ‘Rüya Takımı’nı tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti 2036 olimpiyat adaylığına hazırlayacak ‘Rüya Takım’ olarak nitelendirdiği ‘Olimpiyat Çalışma Grubu’nu tanıttı: “Bu adaylık, nihai amaç değil, İstanbul’da 16 milyon kişiyi sporla tanıştırmamız adına bir araç.”

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan ‘Rüya Takım’ın çalışma grubunda; Yale Üniversitesi’nden ‘Küresel Lider Ödülü’nü alan ilk Türk olma unvanına sahip Oya Ünlü Kızıl ile birlikte, Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı.


Sporun dünyanın ortak lisanı olduğunu belirten İmamoğlu, göreve geldikleri günden bugüne bu bilinçle hareket ettiklerini ve bu bağlamda stratejiler oluşturduklarını aktardı:

“İBB’nin tüm kurumlarının, olimpiyatla ilgili ulusal ve uluslararası bileşenlerinin hedefe odaklanmasını kolaylaştırmak adına, bugün burada büyük önem taşıdığına inandığım bir girişime imza atıyoruz. Biz, bir çalışma grubu kurarak ve bu grubun hedefini sadece olimpiyatlar olarak belirleyerek ilgili her bileşene katkı sağlamayı hedefledik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere, hedefe yönelik hayata geçirilen tüm kurumlarla, tüm yetkili isimlerle birlikte çalışmak üzere bu yapıyı oluşturuyoruz.”

Amaç değil araç

Adaylığın nihai bir amaç değil araç olduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Olimpik felsefeyi geniş kitlelere yaymak adına birçok çalışmamız olacak. Bu yüzden hedefimizi, sadece 2036 olarak görmüyoruz. Stratejimizi daha geniş bir bakış açısıyla ele alıp, adaylık sürecinde belirli sorunlar yaşasak bile, grubumuzu gelecek yıllardaki organizasyonlara yönelik aktif çalışmalar yapacak şekilde konumlandırdık. Grubumuz, sadece bir organizasyona odaklı değil, olimpik organizasyonların, çalışmaların, felsefenin tümüne katkı sağlayacak. İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu’muz, kendilerine sağladığımız daimi İstanbul Olimpiyat Ofisi ekibiyle, farklı olanaklarla hemen çalışmalarına başlayacak.”

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