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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: İftardan sonra müzelerimiz ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Şerefiye Sarnıcı (İBB)

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluların iftardan sonra Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzelerini ücretsiz ziyaret edebileceğini açıkladı.


İstanbullular, Ramazan ayı boyunca iftardan saat 22.00’ye kadar Radar İstanbul uygulaması üzerinden kayıt yaptırarak İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı tüm müzeleri ücretsiz gezebilecek.

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