İmamoğlu: İBB’nin kurbanlıkları 232 bin haneye gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Kurban bağışından elde edilen konserveleri, 232 bin haneye ulaştırılmak üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İBB, 2020 ve 2021’de olduğu gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde de internet üzerinden başvuru yöntemiyle bir bağış kampanyası düzenledi.

Kampanyaya, 12 bin 85 bağışçı katılıp, hissedar oldu. Bu kapsamda etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı. Yaklaşık 232 bin aileye ulaştırılacak olan konserveler, İBB’nin Zeytinburnu’ndaki depolarına ulaştı.

Burada dağıtım öncesinde konuşan İmamoğlu, şunları dedi: “Bugün, uzun bir emeğin sonucu, güzel bir anda buluşuyoruz. Bazen yaptığınız işler vardır, sonucu bu ana ulaştığında ve sonrasında, insanları mutlu ediş biçiminde böyle kıymetli bir aracılığı başardığınızda, gerçekten çok büyük bir manevi huzur hissedersiniz. Şu an İBB ve İstanbul Vakfı olarak bizler, başlattığımız bu sürecin o huzurunu yaşıyor durumdayız.

Türkiye’mizin açık ara en büyük sorunu, ekonomi. Artık yüzde 80-85 oranında vatandaşlarımız geçim sıkıntısından, hatta beslenememekten hatta ihtiyaç duyduğu acil gıdaları alamamaktan bahsetmekte. Ki bu oran, ne yazık ki İstanbul gibi metropollerde daha büyük sıkıntılı sayılara ulaşmakta. İstanbul’da, özellikle sofralarına et girmeyen, sağlıklı ve insanları geliştiren, besleyici gıdaya erişemeyen yüz binlerce ailemiz var. Bu bizim tespitlerimiz sonucu söylediğimiz, ne yazık ki gerçek rakamlar. Bebekler süte ulaşamıyor. Henüz gelişme çağındaki çocuklar, gençler ne yazık ki evlerde, sofralarında bu besleyici gıdalara erişemiyorlar.

‘Askıda Fatura’ya niçin ihtiyaç duyuluyor?‘

Ve bugün en önemli görevimiz; saydığımız bu alandaki farklı hizmetlerimizle, birçok dayanışma projesini yaşama geçirdik. Halk Süt, Askıda Fatura, Anne Kart, Yeni Doğan Bebek Paketi, Anne Bebek Destek Paketi, öğrenci burslarımız ve son dönemde hayata geçirdiğimiz Kent Lokantalarımız bunlardan bir kısmı. Baktığınızda Halk Süt’e niye ihtiyaç duyuluyor ve niye artık 180 bine yakın çocuğumuza erişiyor? Ya da bugün yine baktığınızda artık 500 bin faturalara giden Askıda Fatura’ya niçin ihtiyaç duyuluyor?

2018 itibariyle konuştuğumuz ekonomik sıkıntı, 2019’da yerel seçimde de gündemdi. Ve sonrasında pandemi, hayata bambaşka bir sorunlu bir süreç oluşturdu. Ki bu dönemde de ne yazık ki ülkemizde uygulanan politikalar, vatandaşlarımızı olabildiğince yalnız bıraktı. Ama biz, bu süreçte ortaya koyduğumuz kabiliyetlerle, bahsettiğimiz bu ortaya koyduğumuz yeni uygulamalarla, neredeyse artık 100 binlerce diyeceğimiz, 1,5 milyonu aşan haneye bir şekilde dokunan yardımlaşma ağlarını oluşturmuş olduk.”