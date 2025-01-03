İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi’nin karşısına kent lokantası açtı

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi’nin karşısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait kent lokantası açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine kayyım atanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent lokantasının açılışında konuşma yaptı.

İmamoğlu, ‘ekonomi sorununu çözemeyenlerin’ İBB’nin açtığı kreşlere ve kent lokantalarına ‘tahammül edemediğini’ belirtti.

Ahmet Özer’le ilgili de konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ahmet Özer’i, Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanını hepinizin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Kendisine ‘geçmiş olsun’ demek istiyorum. İnanıyorum ki çok istediği Kent Lokantası’na beraber gidip, oradaki emekli dostlarımızla, öğrencilerimizle öğle yemeği yiyeceğiz.

Onun çok istediği Muhsin Yazıcıoğlu Spor Parkı’nın yenilendiği ortamda gençlerle spor yapacağız. Ne yazık ki bugün Esenyurt’ta her iki insandan birinin oyunu alan belediye başkanımız cezaevinde. Sayın Özer’in haksız yere görevden alınıp neden cezaevine atıldığını inanın bu kararı verenler dahi bilmiyor.”

Gazetecilerin, İBB’den SGK kesintisi yapılıp yapılmadığıyla ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, “Bizim daha önceki aylarda kesinti olmuştu. Bu ay kesinti yoktu. 1 milyar 700 milyon civarında bir kesinti yapılmıştı bizden” dedi.