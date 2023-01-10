İmamoğlu: Dokunulmazlık görüşmeleri, sindirme operasyonunun son halkası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının görüşülmesine tepki gösterdi: “Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır.”

Fotoğraf: İBB

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak’ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ fezlekelerini görüşecek.

Başarır hakkında Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gösterdiği tepki nedeniyle ‘duruşma hakimlerine alenen hakaret’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021’de Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında Tahir Gümren’e hakaret eden ve daha sonra özür dileyen Türkkan hakkında da ‘hakaret’ suçundan fezleke hazırlanmıştı.

İmamoğlu, Twitter’dan şöyle yazdı: “İktidar, iki bine yakın dokunulmazlık fezlekesi içinden sadece CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Lütfü Türkkan’ın dosyalarını yarın TBMM komisyonu gündemine taşıyor. Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır.”