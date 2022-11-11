İmamoğlu davası: Hakime göre de ‘ahmak’tan kasıt Soylu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında hakim ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davanın duruşması bugün görülüyor.

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

İmamoğlu’nun haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmaları ertelenmişti.

Anketlere göre olası cumhurbaşkanı adaylığında seçmenin oy vereceğini belirttiği başlıca isimler arasında görülen İmamoğlu’na planlı bir şekilde ‘siyasi yasak’ getirileceği de iddia edilmişti.

Halk TV’ye göre davanın hakimi mahkemede “Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız. Sayın Süleyman Soylu’ya karşı söylendiği belli” dedi.

Hakimin sözleri üzerine Avukat Gökhan Günaydın “Kayda geçsin” talebinde bulunurken hakim “Bu sözlerin Süleyman Soylu’ya söylenmediğini iddia eden başka biri varsa gelsin” dedi.

Diğer yandan İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim talepleriyse reddedildi.