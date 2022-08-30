İmamoğlu: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla buluşmadan her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Zafer Bayramı’nın 100’ncü yılındaki etkinliğinde konuşan başkan Ekrem İmamoğlu, “2023’te, 100’ncü yılını kutladığımız 30 Ağustos’tan 100’ncü yılına yürüdüğümüz cumhuriyetimizle buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İBB, Zafer Bayramı’nın 100’ncü yılını Yenikapı Etkinlik Alanı’nda konserlerle kutladı. Özel programların hazırlandığı kutlamalar kapsamında ilk olarak Anadolu rock’ın öncülerinden Moğollar dinleyicilerle buluştu.

Grubun ardından ev sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara seslendi: “30 Ağustos zaferini, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek ayağa kalkan bu aziz millete borçluyuz. Vatanı uğruna, ‘Hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin, bir şarkı söyler gibi’ ölüme gidebilen Anadolu’nun yiğit kadınlarına ve yiğit erkeklerine borçluyuz. 30 Ağustos zaferini, ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.

Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağız… Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız… Laikliğe ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız… Adalete, eşitliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız. Daha önce yaptık. Yine yaparız, yine yapacağız. . Daha önce hep birlikte yaptık. Genlerimizde, karakterimizde var.”

‘Milletin önünde her yönetici saygıyla eğilecek‘

‘Kimsenin kendisini halktan büyük görmemesi için bazı duyguları teminat altına alacaklarını’ söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Milletin önünde her yönetici saygıyla eğilecek. Hakimiyet gerçekten ama gerçekten ilelebet kayıtsız şartsız milletin olacak. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmenin ve güzel günlerimize ulaştırmak için hayatını feda edenlerin atalarımızın, mirası olan bu güzel yurdu hep birlikte kardeşlik yurduna dönüştüreceğiz. Sözümüz söz, andımız ant olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hepinizin huzurunda hep birlikte hissediyor ve söz veriyoruz ki; herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. Milletimiz kazanacak. 2023’te, 100’ncü yılını kutladığımız 30 Ağustos’tan 100’ncü yılına yürüdüğümüz Cumhuriyetimizle buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından tören, şair Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye Destanı’ eserinin uyarlamasıyla devam etti.

Anlatıcılar Edip Tepeli Nergis Öztürk, Mert Turak, Selen Öztürk’le epik destanı, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan şefliğindeki 70 kişilik CRR Senfoni Orkestrası’nın performansıyla seslendirildi.

Kutlamalarda 600 drone’la Atatürk figürü eşliğinde şov, izleyenlere 12 dakikalık görsel şölen yaşattı.