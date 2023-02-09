İmamoğlu, barınma sorunu için Soylu’nun övündüğü projeyi hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun övünerek duyurduğu ‘100 bin briket ev’ projesinde 40 bininin boş olduğunu hatırlatttı.

İmamoğlu, depremin hissedildiği kentleri rahatlatmak için buraya Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesini önerdi.

İmamoğlu, Soylu’nun projesini hatırlattı.

TV100 programında gazeteci Uğur Dündar’a konuşan İmamoğlu, söz konusu projenin duyurusunun yer aldığı haber metnini göstererek, şunları kaydetti:

*Geçen yıl İdlib’te (Suriye) bir tanıtım yapılmıştı. ‘100 bin briket ev’ diye… Bunun hatta İçişleri Bakanlığı tarafından açılışı ve tanıtımı yapılmıştı, eylülde (2022). Ve 2022 sonuna kadar ‘100 bin briket ev oluşacak’ diye bir tanıtım yapılmıştı.

*Bizim güvenlikle ilgili, özellikle bu afet tarzı durumlarla ilgili danışman arkadaşlarımdan birinin aktarımlarından söylüyorum; yanlış bilgiye sahip değilsem 60 binin biraz üzerindeki evlere de yerleşilmiş. Eğer 100 bin ev yapılmışsa orada 40 bin evlik ciddi bir potansiyel var.

*13 milyon insanımızın yaşadığı bu coğrafyada 13 milyonun dışında -farklı spekülasyonlar olduğu için net sayı veremiyorum- ciddi bir mülteci de var. İdlib, Hatay’a yaklaşık 1,5 saat mesafede; ben Suriyeli misafirlerimizin de bir bölümünün hazır bu evlere yerleştirilebileceğini düşünüyorum. Bu bir öneri…

*Tabii bununla ilgili kararı verecek olan, Dışişleri Bakanlığı’mız mıdır, Milli Savunma Bakanlığı’mız mıdır, bilemiyorum.

Soylu ne demişti?

3 Mayıs 2022’de İdlib’de konuşan Süleyman Soylu, bu briket evler hakkında AA’ya göre şunları söylemişti: “Burada sadece 77 bin ev projelendirmedik. 57 bin 306 ev tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor, 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla birlikte Allah’ın izniyle bitireceğiz. Burada 50 okul bitirdik, 23 okul devam ettiriyoruz, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24 devam ettiriyoruz ve 10 sağlık tesisi yaptık, 13’ünü devam ettiriyoruz. 11 sosyal tesis yaptırdık, yedisini devam ettiriyoruz. Yedi park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırın devam ettiriyoruz. 36 su kuyusu yaptırdık, dört su kuyusu devam ettiriyoruz.“