İmam tayin oldu; artık köyde yaşayan herkesin soyadı aynı

İmamın tayini çıkınca, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı.

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İmam dışında herkesin ‘Yeşilyurt’ soyadını taşıdığı 100 haneli, 740 nüfuslu Aksöğüt’te 26 yıldır görev yapan Mehmet Şafi Sevcan’ın, Ballıkaya köyüne tayini çıktı. 13 yıldır Şanlıurfa’da imamlık yapan, köylülerin akrabası Akif Yeşilyurt köye tayin edildi. Böylece köyde yaşayan herkesin soyadı Yeşilyurt oldu.

‘Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3’

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, AA muhabirine, dört kardeş olan dedelerinin 140 yıl önce kurduğu köyde görevli öğretmenlerin Aksöğüt’te yaşamadığını, adaş öğrencilerin okulda zaman zaman karışıklığa neden olduğunu, öğretmenlerin onları, ‘Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3‘ şeklinde sıraladığını anlattı.

İmam Akif Yeşilyurt da 23 yıl aradan sonra doğduğu köye atanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ‘‘Köyümüzün hepsi akraba. Yabancı kimse yok. Akşam eve gelmediği zaman çocuğumu merak etmiyorum. Biliyorum ki ya kardeşimin ya amcamın evindedir” dedi.

Yeşil kartı iptal oldu, akrabasının tapusu üzerinde çıktı

Köylülerden Mehmet Yeşilyurt, adaşların bazen baba ismiyle de çağrıldığını, öğretmen bir öğrencinin ismini söylediğinde aynı anda iki kişinin yanıt verebildiğini, bazen banka ve diğer kurumlarda da karışıklık olduğunu söyleyerek birkaç örnek verdi: “Yeşil kart için ilgili kuruma gittim. Benimle adaş olan amcamın oğluyla ismimiz karışmıştı. Bu yanlışı düzeltmek için bir hafta uğraştım. Bir defa da yeşil kartımı getirmişlerdi. Adımı ve babamın adını sordular. Babamın adının Abdullah olduğunu söyledim. Bir akrabam da benimle adaş ve babasının adı Abdullah diye karışıklık oldu. Yeşil kartım iptal oldu. Bunu sorduğumda adıma tapu göründüğünü söylediler. Adıma herhangi bir tapu olmadığını söyledim. Tapuya gittim ve benimle 80 yaşındaki bir akrabamın isimlerinin karıştığını öğrendim.”

Teyzesinin oğlu borcunu ödemiş

Adına bir kurumdan para cezası gelen teyzesinin oğlu İshak Yeşilyurt’un ilgili kuruma gidip borcunu ödediğini fakat onun yerine bir adaşının borcunun silindiğini anlatan Mehmet Yeşilyurt, yaşanan karışıklıklara alıştıklarını dile getirdi.