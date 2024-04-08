İlter Turan: İsrail’e koşulsuz destek veren tek ülke olan ABD’nin tutumu bile sarsılmaya başlamıştır

Başlangıçta, beklenmeyen Hamas saldırısı karşısında binden fazla vatandaşını yitiren İsrail’e karşı yaygın bir sempati vardı. Özellikle Hamas’ın gelecekte pazarlığa konu edeceği tahmin edilen rehinelere karşı özel sempati duyuluyordu. Netanyahu da Gazze’ye askeri birlik sevk etmek konusunda destek sağlamak için kısmen bu gücün rehineleri kurtarmaya gittiğini savundu. Aradan geçen aylarda böyle bir sonuç elde edilememiştir. İsrail kuvvetleri Hamas’a boyun eğdirecekken, daha ziyade masum Filistin halkına her gün artan biçimde zarar vermişlerdir. Hamas ortalıktan kaybolmuştur ama varlığını sürdürmektedir

Şu ana kadar İsrail’e koşulsuz destek veren tek ülke olan ABD’nin tutumu bile sarsılmaya başlamıştır. Trump’ı yenmek için Biden’in mutlaka zaferle çıkması gereken bazı eyaletlerde Arap kökenli hatırı sayılır bir nüfus vardır ki, bunların endişelerinin nazarı itibara alınması gerekmektedir. Bundan daha da önemlisi, Gazze’de cereyan eden olaylar ABD’nde haber olmaya başladıktan sonra, bazı Amerikalılar başkanlarının izlediği katıksız İsrail yandaşı politikaya karşı çıkmaya başlamışlardır. Amerikan yönetiminin İsrail’i frenleme çabalarını dinleyen olmamıştır. Bay Netanyahu Amerikalıların yaptıklarını eleştirebileceklerini ama hiçbir zaman kendisini terk ederek Filistinliler safında yer almayacaklarına güvenmektedir. Ben Netanyahu’nun yerinde olsam daha önceleri her zaman İsrail’in arkasında yer alan başlıca destekçilerin bile artık desteklerini esirgediğini, İsrail’i desteklemekle, aşırı sağcı unsurların önemli rol üstlendiği Netanyahu hükümetinin siyasetini desteklemek arasında fark gözettiklerini not ederdim.

İlter Turan’ın yazısı