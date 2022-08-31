İlkokuldan beri aynı sırayı paylaşan ikizler üniversitede de ayrılmadı

Gaziantep’te ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı.

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Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanan tek yumurta ikizleri, üniversite yıllarının ardından birlikte atanarak aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayalini kuruyor.

Şehitkamil Belediyesi’nin özel yetenek sınavları hazırlık kursuna giden Merve ve Tuba Bozkurt, iyi hazırlandıkları sınavda istedikleri bölümü kazandı.

Hedefleri iyi sporcu yetiştirmek

Kardeşiyle aynı üniversitenin aynı bölümünü kazanmanın sevincini yaşayan Tuba Bozkurt, ikiz olmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da bir yerden sonra en iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. İlkokuldan liseye kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi birlikte okuma ve öğretmen olma hayalimiz vardı. Bundan sonraki hedefimiz bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek.”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ikiz kardeşlerin kurs dönemi boyunca büyük çaba sarf ederek üniversiteyi kazandıklarını, öğretmen olma ve birlikte görev yapma sevincini de yaşayacaklarına inandığını aktardı.