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Yaramazlara biraz batar!

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılıyor


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılacağını söyledi.

Özer, bilim ve sanat merkezlerindeki yaz okullarının 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsadığı ifade edildi.


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