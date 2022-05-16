İlkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılacağını söyledi.
Özer, bilim ve sanat merkezlerindeki yaz okullarının 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsadığı ifade edildi.
Yaramazlara biraz batar!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz okulu açılacağını söyledi.
Özer, bilim ve sanat merkezlerindeki yaz okullarının 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsadığı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaz … Devamı...
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