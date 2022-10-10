İlkokul öğrencisini döverken görüntülenen spor eğitmeni gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuğu dövdüğüne ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan spor eğitmeni gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Turgut Özal Mahallesi’ndeki ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K.’nın ilkokul öğrencisi Y.Ö.’yü (9) dövdüğüne dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cemil K. gözaltına alındı.

Y.Ö. Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaymakamlık, bazı basın yayın organlarında, ‘Öğretmen öğrencisini dövdü’ başlığıyla yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, Mardin Anadolu Futbol Kulübü’nde görevli antrenör hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.