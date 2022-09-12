İlkokul öğrencileri, kaymakama zamlardan yakındı: Geçen yıl 10 liraydı bu yıl 15 olmuş

Eğitim, öğretim yılı başlarken ilk gün sınıflara giren Muğla’nın Fethiye ilçesinin kaymakamı Alper Balcı, öğrencilerin kantin fiyatlarındaki artış şikayetleriyle karşılaştı.

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Fethiye TV’den Onur Cadır’ın haberine göre eğitim öğretim yılı başlaması nedeniyle beraberindeki heyetle sınıfları gezen Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, öğrencilere sorunlarını sorunca hayat pahalılığı tepkileri aldı.

Kantindeki fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen öğrenciler, geçen yıla göre büyük artış olduğunu belirtti. Beşinci sınıfa giden bir öğrenci bisküvi fiyatlarından şikayet ederken diğeri ise “Geçen yıl tost 10 TL idi, bu yıl 15 olmuş” dedi.

Kaymakam da topu okul müdürüne atarak “Haklısın, neden 12.5 TL değil de 15 TL” dedi; konuyla ilgilenilmesini istedi.

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor. TÜİK, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 80,21, aylık bazdaysa yüzde 1,46 arttığını açıklamıştı. TÜİK’e göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon yüzde 181, aylık enflasyonsa yüzde 5,86 arttı.