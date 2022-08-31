İlki geçen yıl bulunmuştu: Çayönü Höyüğü’nde sandık tipi üç yeni mezar gün ışığına çıkarıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazılarda sandık tipi üç yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre içinde 400’den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı ‘Kafataslı Yapı’ ve mozaikli yapı ‘Terrazo Binası’nın gün ışığına çıkarıldığı höyükte ilki geçen yıl bulunan sandık tipi mezarın bu yıl yenilerine ulaşıldı.

Alanda yürütülen kazı çalışmalarında sandık tipi üç yeni mezar bulundu. Mezarlardan en büyüğünün kapağı bugün açıldı. Mezarın toprak dolgusuyla güçlendirildiği görülürken, mezar içerisindeki cesedin korunması amacıyla yapılan dolgu, antropolog ve arkeologlarca hassasiyetle süpürülerek incelenecek.

Kazı başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan, geçen yıl yapılan çalışmalarda milattan önce 3 bininci yıllara ait olan bir yapı ve eklentilerini tespit ettiklerini ve bir sandık tipi mezar bukduklarını anlattı.

Hiç beklemedikleri bir zamanda geçen yıl bulunan mezarın çok yakınında biri bozulmuş üç sandık tipi mezara daha ulaştıklarını belirten Özdoğan, antropologların incelemesinin ardından net bulgulara ulaşacaklarını söyledi.