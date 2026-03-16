İlk: Türkiye'de 'takkeli cılıbıt' görüldü

Türkiye’de ilk kez ‘takkeli cılıbıt’ kuşu Gaziantep’te görüldü.

‘Takkeli cılıbıt’. Fotoğraf: AA

Türkiye’nin dört bir yanından kuş gözlemcisini ağırlayan Hancağız Barajı’nda ‘takkeli cılıbıt (Thinornis tricollaris)’ kuşu görüldü.

Fotoğrafçı Yakup Yener’in çektiği kuş, Türkiye’de görülen 504’üncü tür oldu. Türkiye’de ilk kez görülen kuşun duyulmasının ardından Hancağız Barajı’na çok sayıda kuş gözlemcisi gitti.

Yener, göç mevsiminde sulak alanları ziyaret ettiğini belirtti. Barajda ‘dövüşken kuş türleri’nin arasında farklı bir tür gören fotoğrafçı, yaklaştığında bunun ‘takkeli cılıbıt’ olduğunu farketti.

Heyecanlı olduğunu belirten Yener, Hancağız Barajı’nın kuş gözlemcilerine güzel sürprizlerine devam ettiğini bu nedenle alanın ava kapatılması gerektiğini söyledi.

‘Takkeli cılıbıt’ hakkında

Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan ‘takkeli cılıbıt’ kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen belirgin beyaz tacıyla dikkat çekiyor.

Çoğunlukla yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik hareketler sergileyen kuş, beyaz renkli alnı ve daha ince göğüs bandıyla benzerlerinden ayrılıyor.