İlk kez tek bir atom X-ışınıyla gözlemlendi

Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Ohio ve Illinois-Chicago üniversitelerinden bir grup bilim insanı, dünyada ilk kez tek bir atomu X-ışınıyla gözlemledi. Çalışmanın, ‘insanlığın kaderini değiştirecek’ önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.

AA’nın SciTech Daily‘nin haberinden aktardığına göre ekip, birer demir ve terbiyum atomu seçerek, Senkrotron X-ışını Taramalı Tünelleme Mikroskobu (SX-STM) olarak bilinen öncü bir teknik kullanarak atomları tek tek tanımladı.

SX-STM, X-ışınıyla uyarılmış elektronları toplamak için numuneye aşırı yakın konumlandırılmış keskin bir metal uçtan oluşuyor.

Baş araştırmacı Prof. Swa Wai Hla, yürütülen çalışmanın, çevresel, tıbbi ve kuantum araştırmalarında yeni keşiflerin önünü açacağına işaret etti.

Söz konusu çalışmanın, ‘insanlığın kaderini değiştirecek’ önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Swa “Bu buluş dünyayı değiştirecek” dedi.

Swa, atomların, taramalı sondalı mikroskoplarla (SPM) gözlemlenebildiğini ama bu atomların, X-ışını olmadan kimyasal yapılarının tespit edilemediğini kaydetti.

Tek bir atomun X-ışınıyla gözlemlendiği çalışmanın amacının, nano ve kuantum bilimlerine odaklanırken tek bir nadir toprak atomu üzerindeki çevresel etkinin araştırılması olduğu vurgulandı.

Araştırma, ‘Nature’ dergisinde yayımlandı.