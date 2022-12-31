İlhan Uzgel: Kazanan ABD

Küresel sistemde hem gerilimin birikmesinin hem jeopolitiğin yükselişinin hem de çok kutupluluk arayışının en somut dışa vurumu Ukrayna Savaşı oldu. Bu bağlamda Şubat 2022’de başlayan ve 10’uncu ayına giren Ukrayna Savaşı, emperyalistler arası çekişmenin 21’inci yy’daki ilk kurbanı olmasa da en çarpıcı örneği oldu, bu küresel gerilimin geldiği noktayı gösterdi.

Sonuç olarak Ukrayna Savaşı Putin’in çok kutupluluk arayışında bir aşama olacak iken, ABD hegemonyasını stratejik açıdan güçlendiren bir sonuç yarattı. ABD’nin Rusya’yı zayıflatma, Çin’i yalnızlaştırma ve Avrupa’yı kendisine enerjide ve askeri açıdan bağlı kılma stratejisi şimdilik işliyor.

İlhan Uzgel’in yazısı