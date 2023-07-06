İlhan Cihaner, CHP genel başkanlığına aday 

CHP’deki ‘Gelecek İçin Biz’ grubunun lideri İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday olacak.

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Cihaner’i CHP’nin kurultayında ‘Gelecek İçin Biz’ grubu aday gösterecek. Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Cihaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Cihaner’in yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

*En son genel başkanın danışman ataması (Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanlığa atamıştı) bugüne kadar izlenen merkez sağa oturma çizgisinin terk edilip Zafer Partisi’ne yakın, daha milliyetçi çizgiye işaret ettiğini düşünüyorum. Bu ikinci bir intihar olacaktır.

*Başarıyı bırakın, hezimet olarak adlandırıyorum. Önemli kısmı sadece Erdoğan’dan kurtulmak için verildi. Bunların hepsini getirip “Bu bizim başarımızdır” diyemezsiniz. Hezimet dememin en büyük gerekçesi şu: Parlamentodaki çoğunluğu kaptırmışız, tarihin en gerici parlamentosu oluşmuş. AKP ile hareket edebilecek bir sürü milletvekili girmiş. Bu tablodan başarı nasıl çıkarılır?

*CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili insan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi.