İletişim başkanı Altun, Elvan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde Elvan’ın TL’deki değer kaybı ve Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar nedeniyle istifa ettiği ancak bu istifanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca bakanın, Albayrak döneminden kalma bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yle anlaşamadığı ve bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği aktarılmıştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır.



Aşağıdaki sözde haber yalandır.



Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.



Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz! pic.twitter.com/VWhFLiPnGn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 5, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin ardından Kasım 2020’de göreve gelen Elvan, muhalefet partileri tarafından sıklıkla ‘ortada olmamak‘ ve ‘sessiz kalmakla‘ suçlanıyor.