İlber Ortaylı: Yurtiçi maçların Trabzon’da oynanmasına ara verilmesi ciddi bir teklif

GEÇEN hafta Türkiye’yi meşum niteliğine rağmen fazla dehşete kaptırmayan bir olay meydana geldi. Gerçi seçim atmosferi içinde daha dingin bir biçimde geçiştirilmesi hayırlı olmuştur. En azından seçim dolayısıyla politikacıların bu işe fazla ilgi duymaz görünmesi bu dinginlikte rol oynuyor. Bazı politikacıların özellikle Trabzonluların, söz söylemekten kaçınması da buna bağlıdır.

Tiplerden biri sahaya “ortalığı yatıştırmak” için indiğini söylüyor. Yani Almanya’dan sırf bunun için gelmiş. Suratına taktığı Almanya’daki holiganların kullandığı iğrenç maskeyi bu kadar sakin tabiatlı (!) bir adamın neden buraya taşıdığını sormak lazım. Bu olayın sadece futbola has bir holiganlık olduğu da su götürür. Provokasyon soyunma odalarından havaalanına kadar uzandı. Geleneksel misafirperverlik hiç ortada yoktu.

Bu olay gayet iptidai bir zihniyete dayanıyor: “Her iş bize, her hizmet bize, ligde şampiyonluk da bize.” Buna, “Ne hakla, niçin?” diye soran çıkmıyor. Son derece istenmeyen sonuçları doğuracak bir tutum. Bu gelişmeleri önleyecek pehlivan lazım. Şiddeti değil, kanunu ve adaleti serseriliğin önüne dikecek birisi.

Trabzon’un ev sahibi olarak yaptığı bu hareket millî ananeye uymaz. Eğer şehre her gelen takımların onların önünde yenilmesi gerekiyorsa zaferin defne dalını ilk günden başlarına koyalım. Yalnız bunun adı o zaman lig yarışması olmaz. Yurtiçi maçların Trabzon’da oynanmasına bir müddet ara verilmesi ciddi bir tekliftir. Trabzonsporlu yöneticiler ve şehir ileri gelenlerinin Fenerbahçe takımına karşı saygın bir ifade ile özür bildirdikleri görülmüyor. Bizim manevi bünyemizin kaldıramayacağı olaylar ve demeçler de var.

İlber Ortaylı’nın yazısı