Elon Musk’ın Bizanslı meme’ine İlber Ortaylı’dan yanıt: Fetih öyle kolay olmadı

Demeçlerinde sıklıkla birilerinin ‘cehaletini’ vurgulayan tarihçi İlber Ortaylı, milyarder işadamı Elon Musk’ı da es geçmedi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Musk’ın Twitter’dan paylaştığı Bizans göndermeli meme’ini köşesinde işleyen Ortaylı, “İstanbul, müthiş bir askeri hazırlık sürecinin ardından fethedildi. Öyle kolay olmadı” dedi, “Elon Musk, bildiğiniz gibi dünya ile dalga geçen bir para babası” diye de ekledi.

Meme, internette, özellikle sosyal medyada yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Fotoğraf: Elon Musk

Musk’ın paylaşımındaki meme’de hemen hemen herkesin bağ kurabileceği yatakta uykulu halde “Kapıyı kilitlemiş miydim” diye düşünen bir Bizanslı var. Yer Konstantinopolis, tarihse 1453, yani İstanbul’un fethi.

Ortaylı, Musk’ın paylaştığı meme’in gündelik bir Amerikan şakasından kaynaklandığını, Amerikalıların bu gibi şeyleri sevdiğini, ne Yunanlarla ne de Türklerle fazla bir ilgisi olduğunun düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Usta tarihçi Musk’ı ‘düzelterek’, şunları kaydetti: “Kerkeporta’nın kilitlenmesinin unutulmasından dolayı Türk ordusunun içeri girdiğini düşünmek çok saf bir anlayış olur. İstanbul’u 200–300 bin kişilik bir ordunun kuşattığına inanmak da aynı derecede bir saflıktır. Bu kadar kalabalık bir orduyu besleyecek bir alan değil orası. Hafazanallah ordunun gıdasını temin etseniz; arkada bıraktığı cüruf ve kirlenmeden hastalık çıkardı.”

Ortaylı şöyle devam etti: “Elon Musk ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir Ortodoks papazının veya herhangi bir Hıristiyan kafalı münevverin aynı torbaya giremeyeceği açıktır. Amerikalıdır, mali piyasanın önderidir; bu bakımdan üzerine bizde yapıldığı gibi sayfa sayfa yazılar yazmanın alemi yoktur.”

‘Fethin ne olduğunu anlamak için’ Feridun Emecen, Steven Runciman, M. Gustave Schlumberger gibi yazarların eserlerinin okunması gerektiğini söyledi.