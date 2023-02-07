İlanda ‘Depreme dayanıklı’ yazıyordu: Bir sene önce yapılan bina çöktü

Türkiye’yi sarsan iki deprem sonrasında Malatya’da henüz bir yıl önce yapılan Asur Konutları adlı apartmanlar da çöktü. Sitenin bloklarından birinin çökme anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

‘Depreme dayanıklı’ denen Asur Konutları.

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı.

Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı sitede “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.

28 Ocak tarihli ilanda binada yer alan bir evin satış bedeli 2 milyon 850 bin TL olarak gözüküyor.