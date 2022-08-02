İktidarın adımları da durduramadı: Tahliye ve kira davalarında artış devam ediyor

Konut krizi nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira tespit ve kiracı tahliye davalarında yoğunluk yaşanırken duruşma günü en erken 2023’e veriliyor.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurmuştu. Uygulamayla birlikte kayıt dışılığın artacağı, mahkemelerdeki kiracı ev sahibi davalarının yoğunlaşacağı uyarısı yapılmıştı.

Beklendiği gibi oldu ve bu artışı yeterli bulmayan ev sahipleri mahkeme yolunu seçti.

Enflasyonun çok üzerinde yapılan artışlar dar gelirli kiracıları zorlarken sulh hukuk mahkemelerinin ve icra mahkemelerinin dava yükünün neredeyse yüzde 30-40’ını şu anda kiracı mal sahibi davalarından oluşuyor.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, normal koşullarda davaların ön hazırlık duruşmasının üç ayda verildiğini şimdi bu sürenin en az altı aya çıktığını vurgulayarak, “Kira tahliye ve kira tespit davaları normal zamanlarda ortalama iki-iki buçuk yıl civarında sürüyor, şimdi bu süre en az üç yıla çıkacak. Kira tahliye ve kira tespit davalarında haziran, temmuz ayında açılan davalar için İstanbul’da sulh hukuk mahkemeleri en erken 2023 Ocak ayına duruşma günü veriyorlar. Dava yükü astronomik şişmiş durumda” dedi.