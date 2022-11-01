İKSV’nin yeni Mütevelliler Kurulu Başkanı Ömer Koç oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Mütevelliler Kurulu’nun yeni başkanı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç oldu.

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İstanbul’da 1973 yılında uluslararası nitelikli ve büyük bir sanat festivali düzenlemek amacıyla Nejat Eczacıbaşı tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen kültür kurumu İKSV’nin Mütevelliler Kurulu’nda bugün görev değişimi yaşandı.

Kurulun bugünkü toplantısında görev süresi dolan Prof. Dr. Münir Ekonomi yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Ömer Koç, ‘medeni, çağdaş ve aydın bir Türkiye’nin yolunun eğitim ve sanattan geçtiğine inandığını’ belirterek “Paha biçilemez katkılar sağlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenecek olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise uzun yıllardır güncel sanat alanındaki çalışmalarının

en büyük destekçisi olan Ömer Koç’un yeni görevinden mutluluk duyduğunu aktardı:

“Sayın Koç’un da desteğiyle sürdüreceğimiz çalışmalarla vakfımızı 50’nci yılının ötesine en başarılı şekilde taşıyacağımıza, sanatçılara ve sanatseverlere katkılarımızı güçlendirerek devam ettireceğimize gönülden inanıyorum.”

Vakfın Yönetim ve Mütevelliler Kurullarının tüm üyeleri kurumun web sitesinde görülebilir.