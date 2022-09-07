İKSV festival programını açıkladı: Tiyatro yerli yerinde

İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Aralarında Ferhan Şensoy’un anısına Ses Tiyatrosu’nda sahnelenecek ‘Şahları da Vururlar’, yazarın 400’üncü yaş kutlamaları kapsamında ‘Molière Maratonu’nun da olduğu toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisi şehre hayat verecek.

Festivalin küratörü Işıl Kasapoğlu

‘Tiyatro Yerli Yerinde’ sloganıyla 26’ıncısı düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü Türkiye’de tiyatronun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl Kasapoğlu yapıyor.

Festival kapsamında Türkiye’den 15 yeni oyun ilk defa izleyicilerle buluşacak. Programda festival için özel olarak tasarlanıp sahnelenecek iki gösteri de bulunuyor. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan altı yapım sahnelerde, üç yapım ise perdede seyirciyle buluşacak.

Festivalde Molière’in doğumunun 400’üncü yılı hem yurtdışından hem Türkiye’den yapımlarla kutlanırken, sinema yönetmeni Pasolini’nin 100’üncü doğum yılı da özel bir gösterimle anılacak.

Daha önce festivale ev sahipliği yapmamış birçok yeni mekan bu yıl festival izleyicilerine kapılarını açacak. Gösterimler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekanda izleyicilerle buluşacak.

Bu yıl Festival Onur Ödülü’ne layık görülen Ali Poyrazoğlu ödülünü Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’ndan aldı

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 12 Eylül Pazartesi 10.30’da başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 16 Eylül Cuma günü saat 10.30’da passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, belirli sayıda öğrenci bileti ise 10 liradan satışa çıkacak.

Festivalle ilgili tüm haberler festivalin sosyal medya hesapları ile tiyatro.iksv.org adresi üzerinden takip edilebilir.

26. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI

AÇILIŞ OYUNU: KİBARLIK BUDALASI REMIX

25 Ekim Salı 20.00 / Maximum UNIQ Hall

26 Ekim Çarşamba 20.00 / Maximum UNIQ Hall

AKRAM KHAN TOPLULUĞU: ORMAN KİTABI

28 Ekim Cuma 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

DUVAR

31 Ekim Pazartesi 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

1 Kasım Salı 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

DIDO

2 Kasım Çarşamba 20.00 / Alan Kadıköy

JULIET VE ROMEO

Juliet ve Romeo, Shakespeare’in Romeo ve Juliet eserini ters yüz ediyor

3 Kasım Perşembe 20.00 / Maximum UNIQ Hall

4 Kasım Cuma 20.00 / Maximum UNIQ Hall

TOYO!

5 Kasım Cumartesi 13.00, 14.00, 17.00 / Alan Kadıköy

HABANERA MAKAMI

7 Kasım Pazartesi 20.00 / Cemal Reşit Rey Konser Salonu

19 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası

İLYADA

8 Kasım Salı 20.00 / Süreyya Operası

9 Kasım Çarşamba 20.00 / Süreyya Operası

ŞAHLARI DA VURURLAR

11 Kasım Cuma 20.00 / Ses Tiyatrosu

12 Kasım Cumartesi 15.00 / Ses Tiyatrosu

KAPALI

12 Kasım Cumartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

MOLIÈRE MARATONU: HASTALIK HASTASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 11.00 / Atlas 1948 Sineması

MOLIÈRE MARATONU: KİBARLIK BUDALASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 14.30 / Atlas 1948 Sineması

MOLIÈRE MARATONU: TARTUFFE YA DA İKİYÜZLÜLÜK (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 19.00 / Atlas 1948 Sineması

MEDEA’YA İNCE AYAR

13 Kasım Pazar 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne

14 Kasım Pazartesi 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne

TARTUFFE

15 Kasım Salı 20.00 / Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

ORTAK YAPIM PROJESİ: NUH’UN GEMİSİNİ ARAMAK

15 Kasım Salı 20.00 / ENKA İbrahim Betil Oditoryumu

RICHARD

Okan Bayülgen’in yazıp yönetip oynadığı Richard festivalde prömiyer yapacak

17 Kasım Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

YAŞAM

19 Kasım Cumartesi 15.00, 20.00 / Alan Kadıköy

YAŞASIN DEMOKRASİ

20 Kasım Pazar 18.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

PASOLINI: GİZLİ YANGINLAR

Gizli Yangınlar

21 Kasım Pazartesi 20.00 / İş Kuleleri Salonu

22 Kasım Salı 20.00 / İş Kuleleri Salonu

BİR TATLI KAŞIĞI ÇAMUR

22 Kasım Salı 20.00 / Alan Kadıköy

TİTANLAR

Titanlar’la sahneye çıkacak Euripides Avrupa tiyatrosuna yön veren isimler arasında gösteriliyor

23 Kasım Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

24 Kasım Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

III. RICHARD: NİÇİN YAPTIM

24 Kasım Perşembe 20.00 / Alan Kadıköy

25 Kasım Cuma 20.00 / Alan Kadıköy

İSTANBUL MON AMOUR

26 Kasım Cumartesi 11.00 Süreyya Operası / 12.30 Şehir Hatları Vapuru / 15.00 İMÇ / 17.00 Kanyon 19.30 Galatasaray Lisesi / 21.00 Salon İKSV