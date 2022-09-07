İKSV festival programını açıkladı: Tiyatro yerli yerinde

İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Aralarında Ferhan Şensoy’un anısına Ses Tiyatrosu’nda sahnelenecek ‘Şahları da Vururlar’, yazarın 400’üncü yaş kutlamaları kapsamında ‘Molière Maratonu’nun da olduğu toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisi şehre hayat verecek.
‘Tiyatro Yerli Yerinde’ sloganıyla 26’ıncısı düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü Türkiye’de tiyatronun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl Kasapoğlu yapıyor.
Festival kapsamında Türkiye’den 15 yeni oyun ilk defa izleyicilerle buluşacak. Programda festival için özel olarak tasarlanıp sahnelenecek iki gösteri de bulunuyor. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan altı yapım sahnelerde, üç yapım ise perdede seyirciyle buluşacak.
Festivalde Molière’in doğumunun 400’üncü yılı hem yurtdışından hem Türkiye’den yapımlarla kutlanırken, sinema yönetmeni Pasolini’nin 100’üncü doğum yılı da özel bir gösterimle anılacak.
Daha önce festivale ev sahipliği yapmamış birçok yeni mekan bu yıl festival izleyicilerine kapılarını açacak. Gösterimler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekanda izleyicilerle buluşacak.
Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 12 Eylül Pazartesi 10.30’da başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 16 Eylül Cuma günü saat 10.30’da passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.
Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, belirli sayıda öğrenci bileti ise 10 liradan satışa çıkacak.
Festivalle ilgili tüm haberler festivalin sosyal medya hesapları ile tiyatro.iksv.org adresi üzerinden takip edilebilir.
26. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI
AÇILIŞ OYUNU: KİBARLIK BUDALASI REMIX
25 Ekim Salı 20.00 / Maximum UNIQ Hall
26 Ekim Çarşamba 20.00 / Maximum UNIQ Hall
AKRAM KHAN TOPLULUĞU: ORMAN KİTABI
28 Ekim Cuma 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
DUVAR
31 Ekim Pazartesi 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
1 Kasım Salı 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
DIDO
2 Kasım Çarşamba 20.00 / Alan Kadıköy
JULIET VE ROMEO
3 Kasım Perşembe 20.00 / Maximum UNIQ Hall
4 Kasım Cuma 20.00 / Maximum UNIQ Hall
TOYO!
5 Kasım Cumartesi 13.00, 14.00, 17.00 / Alan Kadıköy
HABANERA MAKAMI
7 Kasım Pazartesi 20.00 / Cemal Reşit Rey Konser Salonu
19 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası
İLYADA
8 Kasım Salı 20.00 / Süreyya Operası
9 Kasım Çarşamba 20.00 / Süreyya Operası
ŞAHLARI DA VURURLAR
11 Kasım Cuma 20.00 / Ses Tiyatrosu
12 Kasım Cumartesi 15.00 / Ses Tiyatrosu
KAPALI
12 Kasım Cumartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi
MOLIÈRE MARATONU: HASTALIK HASTASI (Perdeden Gösterim)
12 Kasım Cumartesi 11.00 / Atlas 1948 Sineması
MOLIÈRE MARATONU: KİBARLIK BUDALASI (Perdeden Gösterim)
12 Kasım Cumartesi 14.30 / Atlas 1948 Sineması
MOLIÈRE MARATONU: TARTUFFE YA DA İKİYÜZLÜLÜK (Perdeden Gösterim)
12 Kasım Cumartesi 19.00 / Atlas 1948 Sineması
MEDEA’YA İNCE AYAR
13 Kasım Pazar 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne
14 Kasım Pazartesi 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne
TARTUFFE
15 Kasım Salı 20.00 / Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
ORTAK YAPIM PROJESİ: NUH’UN GEMİSİNİ ARAMAK
15 Kasım Salı 20.00 / ENKA İbrahim Betil Oditoryumu
RICHARD
17 Kasım Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
YAŞAM
19 Kasım Cumartesi 15.00, 20.00 / Alan Kadıköy
YAŞASIN DEMOKRASİ
20 Kasım Pazar 18.00 / Caddebostan Kültür Merkezi
PASOLINI: GİZLİ YANGINLAR
21 Kasım Pazartesi 20.00 / İş Kuleleri Salonu
22 Kasım Salı 20.00 / İş Kuleleri Salonu
BİR TATLI KAŞIĞI ÇAMUR
22 Kasım Salı 20.00 / Alan Kadıköy
TİTANLAR
23 Kasım Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
24 Kasım Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
III. RICHARD: NİÇİN YAPTIM
24 Kasım Perşembe 20.00 / Alan Kadıköy
25 Kasım Cuma 20.00 / Alan Kadıköy
İSTANBUL MON AMOUR
26 Kasım Cumartesi 11.00 Süreyya Operası / 12.30 Şehir Hatları Vapuru / 15.00 İMÇ / 17.00 Kanyon 19.30 Galatasaray Lisesi / 21.00 Salon İKSV