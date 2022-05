İKSV, Diken için seçti: Bu listeye bakmadan Müzik Festivali’ne bilet almayın

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 6-24 Haziran tarihleri arasında 50’nci kez müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin öne çıkan konserlerini İKSV seçkisiyle sunuyoruz.

Bu sene ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşecek festival, Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding’in desteğiyle düzenlenen festival birçok eserin Türkiye prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Festival programında öne çıkan 10 konser şöyle:

‘İstanbul Senfonisi’ Bilkent Senfoni Orkestrası&Fazıl Say

Fazil Say Fotoğraf: Marco Borggreve

Fazıl Say, ona 2013’te ECHO Klassik Ödülü’nü getiren ünlü ilk senfonisi İstanbul ile festivale konuk oluyor. Yedi ayrı bölümden oluşan ve her biri farklı konu başlıkları altında İstanbul’un değişik bir yönünü anlatan İstanbul Senfonisi; her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Güngör’ün solist olarak yer alacağı konserde başarılı genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek. Konserde Say’ın ayrıca sekiz bölümden oluşan ve her bölümü ayrı bir Türk aydınına adanan piyano ve flüt için son eseri Portreler’den İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu, Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı’nı andığı bölümü de yer alacak.

Tarih: 7 Haziran Salı, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Borusan Quartet & Xavier de Maistre

Borusan Quartet Fotoğraf: Özge Balkan

Borusan Quartet ve günümüzün önde gelen arp sanatçılarından Xavier de Maistre, son derece etkileyici eserlere imza atan Boieldieu, 19’uncu yüzyılın şiirinin tüm derinliğini sunan Debussy ve romantik dönemin tutkulu bestecisi Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan bir programla karşınızda! ‘Tamamıyla romantik‘ bu konser akşamı Xavier de Maistre ve Borusan Quartet ile Süreyya

Tarih: 8 Haziran Çarşamba, 20.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Deutsches Symphonie Orchester Berlin & Anna Prohaska

Anna Prohaska. Fotoğraf: Marco Borggreve

Hem müzikseverleri hem de eleştirmenleri etkileyen performanslarıyla Anna Prohaska, yorumundaki incelik ve tutkuyla öne çıkan bir sanatçı. ECHO Klassik Ödüllü Prohaska, festivalin 50’nci yıl dönümünde, ünlü şef Giovanni Antonini’nin yönetimindeki köklü topluluk Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşliğinde Haydn’ın Issız Adası ve Mozart’ın Titus’un Merhamet’i gibi eserlere ses verecek.

Tarih: 9 Haziran Perşembe, 20.00

Mekân: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Fındıkkıran ve Ben: ‘Çocuklar için masalsı bir konser’

50. İstanbul Müzik Festivali, piyanist Alexandra Dariescu’yu Fındıkkıran ve Ben projesi ile ağırlıyor. Çığır açan multimedya, dans ve dijital animasyon içeren piyano solistliğindeki bu özel proje, çocuklara eğlenceli ve müzikle dolu bir deneyim sunacak. Masal dünyasının atmosferini sahneye taşıyan animasyonlarla Çaykovski’nin en beğenilen eserlerinden Fındıkkıran’ın hikâyesinin Alexandra Dariescu’nun yorumunda yeniden kurulduğu bu disiplinlerarası deneyim, Atatürk Kültür Merkezi’nde.

Tarih: 11 Haziran Cumartesi, 11.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

İstanbul Müzik Festivali’nin 50’nci yılı için bir kutlama! Atatürk Kültür Merkezi’nde, günümüzün en önemli viyolonselcilerinden Gautier Capuçon, Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile buluşuyor. Capuçon’un Edward Elgar’ın en ünlü eserlerinden Viyolonsel Konçertosu’nu seslendireceği konserde, geçtiğimiz sezon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Müzik Direktörlüğü görevini üstlenen genç ve başarılı şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki topluluk, yapıtlarıyla gurur kaynağımız olan ‘gerçek bir İstanbul bestecisi’ Cemal Reşit Rey’in şehre dair tutkusunu yansıtan ‘Enstantaneler’ini ve Dvořák’ın ‘Yeni Dünyadan‘ başlığını taşıyan etkileyici senfonisini yorumlayacak.

Tarih: 12 Haziran Pazar, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızlar Oda Orkestrası

İKSV’nin kurucusunun adını taşıyan, 1987’den bu yana sayısı 200’e yakın genç sanatçının müzik eğitimine destek veren ve bugünün yıldızlarını yaratan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın bursiyerleri bir kutlama konserinde buluşuyor. Eczacıbaşı Holding’in 80’inci ve İstanbul Müzik Festivali’nin 50’nci yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, kurucusunun izinde ilk konserine imza atacak. Piyano virtüözü Gülsin Onay ve Berlin Filarmoni Orkestrası’na asil üye olarak kabul edilen ülkemizin ilk keman sanatçısı Hande Küden ise bu konserde, her biri kendi alanında yetkin hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılarıyla anılan Gökhan Aybulus, İris Şentürker, Özgür Ünaldı, Elvin Hoxha-Ganiyev, Ezgi Öztürk, Nil Kocamangil ve Melih Kara ile dayanışma duygusu etrafında birleşiyorlar.

Tarih: 15 Haziran Çarşamba, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu

Alice Sara Ott ‘Echoes of life’

Klasik müziğin en yaratıcı zihinlerinden biri olan Alice Sara Ott, müzik yaşamının yansımalarını içeren albümü Echoes of Life ile aynı adı taşıyan projesiyle İstanbul Müzik Festivali’nde!

Echoes of Life, Chopin’in opus 28 Prelüdler’inin etrafında inşa edilen, György Ligeti, Nino Rota, Chilly Gonzales, Tōru Takemitsu, Arvo Pärt, Francesco Tristano ve Ott’un yapıtlarıyla gelişen, büyüyen, büyüleyen bir çalışma… Mimar Hakan Demirel ile yaptığı işbirliği, resitale eşlik eden, izleyiciyi kendi sanal yolculuğuna çıkaran ve tamamen özgün bir konser deneyimi yaratan dijital video yerleştirmesiyle taçlanıyor. Kişisel deneyimin sanatsal deneyim ile birleştiği derin ve etkileyici proje, her izleyicinin kendinden bir parça bulacağı bir serüven vadediyor.

Tarih: 16 Haziran Perşembe, 21.00

Mekan: Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Kinan Azmeh Cityband

Kinan Azmeh Fotoğraf: Liudmila Jeremies

Müziğini dünyanın dört bir köşesine taşıyan Kinan Azmeh ve topluluğu, festivalin 50’nci yılında, derin ve bir o kadar da etkileyici izini bırakmak için İstanbul’a geliyor! Kinan Azmeh ve topluluğu, Tophane-i Amire’nin büyülü atmosferinde sanatçının caz dünyasını, Arap müziği ve diğer eserleri bir araya getiren özgün çalışmalarının yanı sıra, her iki evinden Şam ve New York’tan esintileri taşıyan eserlerini seslendirecek.

Tarih: 17 Haziran Cuma, 20.00

Mekan: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

BİFO ile bir prömiyer: Tan Dun

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Doğu ve Batı geleneklerinin sınırlarını aşan yaratıcı repertuvarıyla aralarında Grammy ve Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok prestijli ödülün sahibi olan Tan Dun’un, Mayıs 2021’de kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu eseri İkili Konçerto, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Tarih: 22 Haziran Çarşamba, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Musica Sequenza: ‘Rameau à la Turque’

Musica Sequenza Fotoğraf: Daniel Mulder

Enstrümanı fagotun bambaşka dilini müzikseverlere çığır açan projeleriyle sunan Burak Özdemir, topluluğu Musica Sequenza ile birlikte Fransız barok ve Osmanlı saray müziğinin bir diyaloğunu sunuyor: Rameau à la turque. Barok müziğin mimarlarından Parisli besteci Jean-Philippe Rameau’nun Les Indes galantes’i, bu yıl festivalin de temasını belirleyen İstanbul’un saray bestecisi Tanburi Mustafa Çavuş’un eserleriyle buluşuyor bu projede… Rönesans bestecilerinden günümüz eserlerine uzanan çok geniş bir repertuvara sahip, Berlin merkezli müzik topluluğu Musica Sequenza ile geçmişi tüm canlılığıyla yaşatan Tophane-i Amire’nin etkileyici atmosferinde bir konserle festival sona eriyor

Tarih: 24 Haziran Cuma, 21.00

Mekan: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi