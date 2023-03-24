İklim kriziyle mücadelede çığır açan buzul bilimci Claude Lorius hayatını kaybetti

Yeryüzünde iklim değişikliğine ilk dikkati çekenler arasında yer alan Fransız buzul bilimci Claude Lorius, 91 yaşında hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre buzul biliminin öncülerinden Lorius, salı sabahı Fransa’nın Burgundy bölgesinde hayatını kaybetti.

Yaşamı boyunca Grönland ve Antarktika’ya 22 keşif gezisi düzenleyen Lorius, 1965’te Antartika’daki gezisi sırasında içeceğindeki buz küplerine bakarken insan faaliyetlerinin dünyayı nasıl ısıttığını keşfetti.

Hapsolmuş havayı analiz etmenin bilimsel potansiyelini fark eden Lorius, daha sonra buz çekirdeklerini (donmuş zaman kapsülleri olarak işlev gören buzdan delinmiş örnekler) incelemeye karar verdi.

Lorius, buzu delerek ilerlerken bugünden geçmişe doğru ilerledi ve ‘ilk buz devrine ait buzlara’ ulaştı.

Buzda hapsolmuş hava kabarcıklarıyla ilgili araştırması 1987’de yayımlandı.

Araştırması, dönemden döneme az miktarda değişiklik gösteren atmosferdeki karbondioksit oranının Sanayi Devrimi’nden sonra birden bire yükselişe geçtiğini ve sıcaklıkları artırdığını gösterdi.

Lorius’un kendisine uluslararası ün kazandıran ve buzul biliminde çığır açan çalışması, bilim insanlarının 160 bin yıllık buzul kayıtlarını incelemesinin önünü açtı.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), çalışmanın küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda ‘şüpheye yer bırakmadığını’ söyledi.

Loruis, bu önemli buluştan sonra iklim değişikliği alanında öncü isimlerden biri oldu ve 1988’de Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin birinci uzmanı oldu.

2002’de meslektaşı Jean Jouzel ile birlikte CNRS altın madalyasını aldı.

‘Ekolojinin Nobel Ödülü’ olarak anılan Mavi Gezegen Ödülü’nü alan tek Fransız bilim insanı oldu.