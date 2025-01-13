İklim değişikliği, Türkiye'nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir

İklim değişikliği nedeniyle 2050’lilerde Türkiye’nin pamuk üretim haritası önemli ölçüde değişebilir. Marmara ve Karadeniz kıyıları pamuk yetiştiriciliğine uygun hale gelebilir.

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Sıcak iklimlerde yetişen ve ekiminden hasadına kadar yaklaşık beş, altı aylık bir büyüme döngüsü bulunan pamuk bitkisi, tohumla çoğaltılıyor. Çimlenme süreci toprağın sıcaklık ve nem durumuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Küresel ısınmanın bu parametreler üzerindeki etkileri pamuk üretim sahalarında, üretimde ve verimde değişimleri de gündeme getiriyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Sami Doğanlar, aşırı yağışı sevmeyen pamuğun sıcak ve nemli iklim koşullarında ama hafif asidik topraklarda yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu belirtti.

Doğanlar, iklim değişikliğinin pamuk üretimini sıcaklık artışları, su kaynaklarının azalması ve kuraklık, aşırı sıcaklık veya soğukluk gibi aşırı hava olayları vasıtasıyla etkilediğini belirtti.

Doğanlar, iklim değişikliği senaryolarına göre Türkiye’nin pamuk üretim alanlarının gelecekte önemli ölçüde değişmesinin beklendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ege Bölgesi’ndeki pamuk üretim alanları, ısınmanın etkisiyle Ege’nin kuzey kesimlerine doğru kayabilir. Ancak buralarda da sıcaklık artışı ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle, verimlilik ve üretim miktarlarında azalmalar olabilir.

İklim değişikliği senaryolarına göre Türkiye’nin kuzeybatı bölgelerinde yani Marmara ve Karadeniz kıyılarında da pamuk yetiştiriciliği imkanları artabilir yani sıcaklık artışları nedeniyle gelecekte bu bölgeler pamuk tarımına daha uygun hale gelebilir.

Buralarda da aşırı yağışlar, sel riski gibi yeni zorluklar ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle 2050’lilerde Türkiye’nin pamuk üretim haritasının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Mevcut üretim alanlarının daralması, yeni alanların ön plana çıkması öngörülüyor. Fakat iklim değişikliğinin gidişatına göre bazı bölgelerde pamuk tarımının tamamen olanaksız hale gelme ihtimali de var.”