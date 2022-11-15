İklim aktivistleri, Gustav Klimt’in tablosuna siyah boya attı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Letzte Generation (Son Nesil) isimli iklim aktivisti grubun iki üyesi, ünlü ressam Gustav Klimt’in ‘Ölüm ve Yaşam’ adlı 111 yıllık eserine siyah boya attı.

Fotoğraf: Reuters

Başkentteki Leopold Müzesi’nde bulunan tabloya siyah boya atan göstericiler, ressamın yaşam ve ölümü tasvir ettiği eserin insanlar tarafından anlaşılmadığını, insanlığı tehdit eden fosil yakıtların kullanılmasının sınırlandırılması amacıyla bu eylemi düzenlediklerini savundu.

AA’nın haberine göre göstericiler ayrıca ‘petrol şirketlerinin sanata destek vererek kendilerini aklamaya çalıştıklarını, sanatın kirli parayla yapılmaması gerektiğini’ söyledi.

Leopold Müzesi Müdürü Hans-Peter Wipplinger, aktivistlerin taleplerini anlayışla karşıladıklarını ancak sanat eserlerine saldırmanın kabul edilebilir olmadığını, bu yolla istenilen hedefe ulaşılamayacağını ifade etti.

Zarar görmedi

Wipplinger, eylemde eserin zarar görmediği, tablonun içinde bulunduğu cam koruma ve müzenin duvarlarının siyah boyadan etkilendiği bilgisini paylaştı.

Avusturya Müzeler Birliği, müzelerin diyalog merkezleri olduğunu, söz konusu saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Avrupa genelinde benzer eylemlerin yaygınlaşmaya başlaması nedeniyle Avusturya’nın farklı bölgelerindeki bazı müzelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı kaydedildi.