İklim aktivistleri golf sahalarındaki delikleri kapattı: Su tasarrufundan muaf tutulmalarına tepki

İklim aktivistleri, kuraklık nedeniyle su kullanımına getirilen kısıtlamalardan muaf tutulan golf sahalarına yönelik eylem düzenledi. Deliklere çimento doldurdu!

Fotoğraf: Twitter

Yağışların azalması nedeniyle ülkenin üçte ikisinde ‘kriz durumu’ ilan edildi. 100 köye içme suyu verilemiyor. Çoğu bölgeye kısıtlı veriliyor. Su sıkıntısı yaşanan bölgelerde bahçelerin sulanmasına, otomobillerin yıkanmasına kısıtlama getirildi.

Fransa Gol Federasyonu’ndan Gérard Rougier, ”Çimsiz bir golf sahası buzsuz bir paten sahasına benzer” dedi ve 15 kişinin sahalarda istihdam edildiğini söyledi.

Golf kulüplerinin yönetimlerinin, ”Üç gün susuz kalırsa çimler ölür” demesi üzerine golf sahalarının kısıtlamalardan muaf tutulması çevrecileri kızdırdı.

Toulouse kentindeki bir golf sahalarını hedef alan bir grup, tek tek tüm delikleri çimentoyla kapattı. Golfü, ‘en ayrıcalıklı kesimin eğlence endüstrisi’ diye niteleyen grup muafiyetin kabullenilemeyeceğini vurguladı.

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Eylemin fotoğraflarını Twitter’dan paylaşan aktivistler, çok sayıda kişinin su sıkıntısı çektiği dönemde ‘golf keyfinin kaçmaması için sulanmaya devam edilmesine’ isyan ederken Grenoble’ın Yeşiller üyesi belediye başkanı Eric Piolle, ”Zengin ve güçlü olanı korumaya devam ediyoruz” sözleriyle muafiyeti kınadı.

Şimdiye kadar sadece Batı Fransa’daki bir bölgede Ille-et-Villaine’de golf sahalarının sulanması yasaklandı. Bazılarında da akşam sulanması ve suyun tazyikinin azaltılması istendi.