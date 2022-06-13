İkizler pistte rakip oldu

Antrenör amcaları Mustafa Güneş’in teşvikiyle atletizme başlayan ikiz kardeşler, katıldıkları organizasyonlarda birbiriyle rekabet ediyor.

Fotoğraflar: AA

7-8 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye’nin En Hızlısı’ finallerine katılan ikizlerden Yasin Emir, 15 yaş altı kategorisinde 60 metrede 8.68’lik derecesiyle birinci, kardeşi Muhammet Emir de 9.01’lik derecesiyle dördüncü oldu.

Amcaları gözetiminde çalışmalarını sürdüren ikizler, gelecek sezon okul sporları atletizm yarışmalarında mücadele edecek.

Atletizm antrenörü Mustafa Güneş, AA muhabirine, yaşları daha küçükken çocukları oyunlar oynatarak müsabakalara hazırladıklarını, daha sonraki yıllarda yarışmalara dahil ettiklerini söyledi: “Okul müsabakalarına katıldık. Böylelikle madalyalarını almaya başladılar. Daha sonra ‘Türkiye’nin En Hızlısı’ yarışmasının finallerine katıldık” dedi.

Hedef olimpiyat

Hedeflerinin genç yaş grupları ve büyükler kategorilerinde daha güzel dereceler elde etmek olduğunu vurgulayan Güneş şöyle devam etti: “Her sporcunun hayali olimpiyattır. Bizler de bunu hedefliyoruz. Zaten bunları bu yaşlarda hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atletizm zor bir spordur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bu yaşta düşünüp, yavaş yavaş öğretip en üst noktaya gelmeye çalışacağız. Bunun yanında olmazsa olmazımız eğitim. Gerçek başarıya eğitimle ulaşmış olacağız.”

Biri kısa mesafede, diğeri uzunda iyi

İkizlerden Muhammed Emir Güneş, “Kardeşim benden daha hızlı. İlerideki hedeflerim, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak” derken Yasin Emir Güneş de ikizinin kendisinden birkaç dakika önce dünyaya geldiğini belirterek, “Pistte rakibim ağabeyim ama en büyük rakibim benim. Ağabeyim kısa mesafelerde iyi ama ben uzun mesafelerde iyiyim” ifadelerini kullandı.