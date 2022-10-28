İkitelli’de oto sanayi sitesinde patlama: Bir ölü

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre oto sanayi sitesindeki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

DHA patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğunu duyurdu.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği’nden patlamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da bir işçinin öldüğü üç işçinin de yaralandığı belirtildi:

“Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef bir işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, üç işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır.”