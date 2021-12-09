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Yaramazlara biraz batar!

İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktorun ilçe hastanesine atama kararı iptal

Sosyal medyadaki ‘ikinci eş’ açıklamasıyla tepki çeken doktor Ali Edizer, ilçe devlet hastanesine atanmasına ilişkin karara açtığı davayı kazandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski başhekim yardımcısı Edizer, Ekim 2020’deki bir paylaşımında, “İnsan yuvasını yıkar mı” diyerek, eşlerini aldatan erkeklerin ‘ikinci eş’ almasını tavsiye etmiş, “Medeni Kanun’la zaten mücadele ediyoruz” demişti.


Aynı zamanda Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan Edizer önce açığa alınmış, daha sonra aynı kentteki Güdül İlçe Devlet Hastanesi’ne atanmıştı.

Edizer, sosyal medya hesabından Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’nin atama kararına ilişkin açtığı davada verdiği kararı paylaştı.

Buna göre mahkeme, Sağlık Bakanlığı’nın idari soruşturması kapsamında aldığı kararı hukuka aykırı bularak atamayı iptal etti.

Doktor Edizer, kararı şöyle değerlendirdi: “Güdül’e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izale edildi. Elbette sizlerin ve sessizlerin duaları bereketiyle. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah sırada GATA’ya dönüş var.”

İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer tekrar göreve başlamış

İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer açığa alındı

TTB’den Edizer açıklaması: Görevden almak yetmez

İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer görevden alındı

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