İkinci bitirdiği yarışta ’10 yıl sonra’ altın madalyanın sahibi oldu: İlk Olimpiyat şampiyonluğu

Doping yaptığı tespit edilen Rus atlet Natalya Antyuh’un (41), 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda aldığı madalya 10 yıl sonra elinden alındı.

Antyuh ve Demus 2012 Olimpiyat Oyunları’nda yarışı arka arkaya bitirdi. Fotoğraf: Reuters

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl doping yaptığı gerekçesiyle Antyuh’a dört yıl süreyle men cezası vermişti. 2013-2015’te aldığı dereceler silinmişti.

Londra Olimpiyat Oyunları’nda 400 metre engelli koşusunu birinci sırada tamamlayan Rus atlet, Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir laboratuvardan gelen sonuçlar göze alınarak altın madalyasından oldu.

Sonuçlar 15 Temmuz 2012-29 Haziran 2013 arasındaki organizasyonlarda da doping yaptığına işaret ediyordu. Sadece Olimpiyat Oyunları’ndaki değil bu süreçteki diğer dereceleri de silindi, katıldığı tüm yarışlardan yıllar sonra diskalifiye edildi.

8 Ağustos 2012’deki 400 metre engellide kazandığı altın madalya ondan 0,07 saniye sonra yarışı tamamlayarak ikinci olan ABD’li Lashinda Demus’un oldu.

Bu, 39 yaşındaki Demus’un ilk Olimpiyat şampiyonluğu. Madalyasını Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden alacak.

2012’de bronz madalyanın sahibi olan Çekyalı Zuzana Hejnová ikinciliğe ‘terfi ederek’ gümüş madalyanın sahibi olacak. ‘Yeni üçüncüyse’ Jamaikalı Kaliese Spencer.