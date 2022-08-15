İki yıldır Covid-19 vakası görülmemişti: Bir haftada nüfusun 20’de birinin testi pozitif çıktı

İki yılı aşkın süredir Covid-19 görülmeyen Okyanusya’daki Marshall Adaları’nda bir hafta içinde 3 bini aşkın kişinin testi pozitif çıktı.

Tayvan ay başında Marshall Adaları’na koruyucu ekipman yolladı. Fotoğraf: Jack Niethendal

60 bin nüfuslu, dünya basınındaki haberlerde ‘Covidsiz cennet’ diye nitelendirilen ülkedeki ilk yerel kaynaklı vaka bir hafta önce görüldü. Kısa süre içinde dört kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 3 bini aştı ve yedi kişi hastanede tedaviye alındı.

Vakaların bini başkent Majuro’da kayda geçerken salgınla mücadelede zorlandıklarını açıklayan Sağlık Bakanı Jack Niethendal, ”Test yaptıranların yüzde 75’inin sonucu pozitif çıkıyor. Bu çok yüksek bir oran” dedi.

Niethendal, çok sayıda sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını ancak personel yetersizliği nedeniyle bazılarını işe çağırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Köylere test kiti, diğer ekipmanları ve hemşireler yollayarak virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışacaklarını aktardı.

Pandemi başladığında sınırlarını ilk kapatan ülkelerden Marshall Adaları’nda nüfusun yüzde 70’i aşılı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’u pandemi ilan etmeden üç gün önce, 8 Mart 2020’de sınırlarını kapatan ülkede Ekim 2020’de, ilk kez Covid-19 vakası görüldü ancak bunlar uçuşlara konulan kısıtlama esnetilince gelen ABD’li turistlerdi. Bu aya kadar yerel kaynaklı vaka görülmedi.