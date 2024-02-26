İki yılda 31 bin Ukraynalı asker öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın işgali sırasında 31 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş iki yıldır sürüyor.

Zelenski, dün akşam ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verdi.

BBC’nin aktardığına göre Zelenski, Rusya’nın işgali sırasında 31 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyledi: “Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. Putin ve onun yalancı çevresi ne derse desin 300 bin ya da 150 bin değil.”

Zelenski yaralı sayısını ‘Rusya’nın askeri planlamasına yardım edeceği’ gerekçesiyle paylaşmadı. Ayrıca, Zelenski on binlerce sivilin öldüğünü ancak gerçek sayının bilinmediğini dile getirdi.

Genellikle Ukraynalı yetkililer ölü sayısını kamuoyuna açıklamıyor. Ölü sayısına ilişkin yapılan tahminlerse çok daha yüksek. ABD’li yetkililer ağustosta, öldürülen Ukraynalı askerlerin sayısının 70 bin, yaralı sayısının 120 bin olduğunu belirtmişti.

Zelenski’ye göre öldürülen Rus askeri sayısıysa 180 bin.