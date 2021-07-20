İki yıl boyunca kız çocuğu sandılar: Kanserli çocuklara peruk olsun diye saçını uzattı

Britanya’da 10 yaşındaki bir erkek çocuk, kanserli çocuklara peruk olsun diye iki yıl boyunca saçlarını kestirmedi.

Fotoğraflar: SWNS

Chelmsford kentinde yaşayan Thomas Waller, kanserle mücadele eden çocukların saçlarını kaybettiğini duyunca kendi saçlarını uzatıp onlara peruk olması için bağışlamaya karar verdi. “Küçük çocukların mutlu olmasını istiyorum” diyerek ailesine kararını söyledi.

Oğullarının bu kararından gurur duyan ebeveynleri küçük Thomas’ın iki yıl boyunca saçlarını gururla uzattığını anlattı. Futbol takımından arkadaşları, saçları 35 santimetreye kadar uzayan Thomas’a topuzu nedeniyle Real Madrid’in Gallerli yıldızı Gareth Bale lakabını taktı.

Annesi Stacy Waller bu süreçte, saçından dolayı kız çocuğu olduğunu sananları oğlunun devamlı kibarca düzelttiğini ama bu durumun onu hedefinden asla uzaklaştırmadığını anlattı.

İki yılın sonunda kestirdiği saçları peruk yapılmak üzere Little Princess Vakfı’na bağışlandı. Anne Waller Thomas’ın bu çabasını internetten paylaşarak bir de para bağışı kampanyası başlattı. Bu sayede yine aynı vakıf için kanserli çocuklara peruk sağlamada kullanılmak üzere 4 bin sterlin (46 bin 500 lira) bağış toplandı.