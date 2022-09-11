İki kardeş bir saat arayla hayatını kaybetti

Ordu’da, iki kardeş bir saat arayla hayatını kaybetti.

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Altınordu ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan Sami Özdemir (78) dün evinde yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede koah tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir (60) de bir saat sonra hayatını kaybetti.

İki kardeş, Ulubey ilçe meydanında kılınan cenaze namazlarının ardından Yeni Mahalle’deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Sami ve Muzaffer Özdemir’in bir saat arayla ölümü yakınlarını derinden üzdü. Cenazeye katılanlar peş peşe aldıkları üzücü haberlerle sarsıldıklarını söyleyerek gözyaşı döktü.