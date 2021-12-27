İki ilkokul öğrencisine şiddet uygulayan müdüre idari soruşturma

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olan milyonlarca kişi eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kamu sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Borcunu 31 Aralık’a kadar kapamayanlar, pandemi koşullarında kaderleriyle baş başa kalacak.