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Yaramazlara biraz batar!

İki ilkokul öğrencisine şiddet uygulayan müdüre idari soruşturma

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir ilkokulda iki öğrenciyi döven okul müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kadıköy Kaymakamlığı açıklamasında Şener Birsöz İlkokulu’nda 23 Aralık’ta yaşanan olayda ilgili öğrencilerin velilerinin okul müdürü A.K. taradından darp edildiğini beyan ederek şikateyçi oldukları belirtildi.


24 Aralık’ta ise okul müdürünün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığını duyurduğu müdürün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar okulun güvnlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Görüntü: AA

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