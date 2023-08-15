İki ilde denize girmek yasaklandı

Sinop’ta, olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle ikinci bir karar alınana kadar denize girmek yasaklandı. Düzce’nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde de yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

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Sinop Valiliği, son dönemde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar nedeniyle denize girilmesine yasak kararı aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili Kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Düzce’nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde de yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, “Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz” denildi.