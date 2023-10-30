İki hafta önce halka arz edilen şirkete tedbir üstüne tedbir

İki hafta önce borsada işlem görmeye başlayan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağından sonra brüt takas tedbiri uygulanacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim tarihli kararıyla Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onaylamıştı.

10-11 Ekim tarihlerinde Dofer Yapı hisseleri için talep toplanmış, şirket hisseleri 16 Ekim’de borsada işlem görmeye başlamıştı.

Dofer, işlem görmeye başladığından beri yüzde 158 değerlendi.

Dofer’e 23 Ekim’de açığa satış ve kredi işlem yasağı tedbiri gelmişti.

Investing’in aktardığına göre Dofer hisselerine şimdi de brüt takas tedbiri uygulanacak. Söz konusu tedbirler 29 Kasım’a kadar devam edecek.

Bunun haricinde KENT, KLNMA ve ORMA hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.