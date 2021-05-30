İki çocuk annesi kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Samsun’un Bafra ilçesinde Faruk Yavuz (36), iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz’u (33), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Sabah saatlerinde Bafra’nın Emirefendi Mahallesi’nde yaşayan Faruk Yavuz ile eşi arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Faruk Yavuz kaçarken sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamile Yavuz özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz kurtarılamadı.
Polis, Faruk Yavuz’u yakalayarak gözaltına aldı.