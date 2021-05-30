İki çocuk annesi kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taksim Camii açılışındaki konuşmada bir kez daha gündeme getirdiği Gezi eylemleri dalgasının hissedildiği bir diğer şehir Ankara’ydı. Başkent’teki eylemlerde polis müdahalesi nedeniyle en az 1542 kişi yaralandı. Gözaltına alınanlardan 80’i çocuk yaştaydı.