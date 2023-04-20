İki bölge hariç Türkiye’nin tamamı yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre Ege ve Akdeniz kıyıları dışında Türkiye’nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında.

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Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bayramın ilk ve ikinci gününde yağışlar azalacak. Pazar ve pazartesiyse hava parçalı bulutlu olacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege’nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güney Doğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.