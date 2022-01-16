İki aydır boynunda demir halkayla gezen kangal kurtarıldı

Sivas’ta iki aydır boynuna sıkışan demir halkayla gezen kangal köpeği kurtarıldı.
AA’nın haberine göre Koyulhisar ilçesindeki Yukarıkale Mahalle Muhtarı Mustafa Ergüzel’in kangal cinsi köpeği Karabaş’ın boynuna, yaklaşık iki ay önce çöpteki bir yiyeceği yemeye çalıştığı sırada demir halka sıkıştı.
Ergüzel, bir türlü yakalayamadığı köpeğini kurtarmak için evinin yakınlarındaki ahıra yiyecek bıraktı.
Köpeğin ahıra girdiğini gören Ergüzel, kapısını kilitleyerek Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, uyuşturucu iğneyle bayılttıkları Karabaş’ın boynundaki demir halkayı keserek çıkarttı.
Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.