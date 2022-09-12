İki aile arasındaki kavgada iki kişi öldü: Kalaşnikofla ateş açtılar

Osmaniye’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

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Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak’ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kalaşnikof ve av tüfekleriyle karşılıklı ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Uğurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatun Canbolat ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen üç yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Canbolat kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavisi sürüyor.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.