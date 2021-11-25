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Yaramazlara biraz batar!

IKEA’dan mobilyalı mini kiralık ev: 10 lira!

IKEA Japonya’da kendi ürünleriyle dayalı döşeli mini evleri aylık 99 yen (10 lira) karşılığında kiraya veriyor.

Fotoğraflar: İkea

Mini evler‘ kampanyasının bir parçası olarak emlak işine giren IKEA’nın başkent Tokyo’nun Şinjuku bölgesinde kiraya verdiği evler 10 metrekare.


Yüksek tavanlı evin alt katında mutfak ve banyo, raflar, masa ve yatak olabilen bir koltuk yer alıyor. Asmakat ise yatak odası.

Kısa dönemli kiraya verilecek dairelere talip olmak için IKEA Aile kartı sahibi olmak gerekiyor. Evler ocak 2023’e kadar kiralanmaya devam edecek.

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