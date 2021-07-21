İhsan Yılmaz: Tanpınar’ın yıllarca sakladığı peçete

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Arşivi’nden ve özel koleksiyonlardan derlenen eserlerden oluşan sergide Tanpınar’ın özel eşyasından elyazması metinlerine, kişisel notlarından imzalı kitaplarına kadar birçok kıymetli hatırası ilk kez görülüyor.

Tanpınar’ın üç beş fotoğrafını bilen edebiyatseverler için onun farklı dönemlerinden 80 adet resmini görmek serginin sürprizlerinden.

Kişisel eşyası arasında ömür boyu sakladığı bir peçete var ki, sanatçı dostlarının onun hakkındaki samimi düşüncelerini günümüze taşımış.

Füreya Koral, Hakkiye Koral, Mehmet Ali Cimcoz, Tarık Tekel ve Sabahattin Eyüboğlu, bir araya geldikleri bir yemekte lokanta peçetesine Tanpınar ile ilgili düşüncelerini yazmışlar. Ardından peçeteyi Tanpınar’a vermişler. Tanpınar da peçeteyi yıllarca saklamış.

İhsan Yılmaz’ın yazısı